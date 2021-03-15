Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

Aksiyonu ve gerilimi oldukça yüksek olan Maraşlı dizisi Maraşlı ve Mahur isimli karakterler etrafında gelişen olayları konu alıyor. Sevilerek izlenen dizinin yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor. Maraşlı dizisinin başrollerini ise Alina Boz ile Burak Deniz paylaşıyor.

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE

Maraşlı dizisinin 9. bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MARAŞLI 10. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MARAŞLI 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, İlhan'ın Savaş tarafından alıkonulduğunu öğrenir. Ozan'ı sorguya alan Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu duyar. Diğer taraftan İlhan ise Savaş'ın uçak taşımacılığını kullanarak gizli işler yapacağını öğrenir. Maraşlı, artık başında çok büyük dertler olan İlhan'a yardım etmeye çalışacaktır.

Mahur, yurt dışına gitmekten vazgeçer ve Maraşlı'ya olan aşkını artık itiraf eder. Bu itiraf ikilinin arasındaki dengeleri değiştirecektir. Bu arada Aziz ise Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir, Firuzan tekrar Maraşlı ve Mahur arasında bir aşk olabileceğini öne sürer, bu sefer Aziz de bu durumdan şüphelenmektedir.