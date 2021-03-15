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Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

15.03.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

Her pazartesi ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mahur'un Maraşlı'ya "Bana nasıl baktığını görmüyorum mu sanıyorsun" sözleri oldukça dikkat çekti. Yeni bölümde Mahur ve Maraşlı arasında yaşanacaklar, oldukça merak ediliyor.

Aksiyonu ve gerilimi oldukça yüksek olan Maraşlı dizisi Maraşlı ve Mahur isimli karakterler etrafında gelişen olayları konu alıyor. Sevilerek izlenen dizinin yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor. Maraşlı dizisinin başrollerini ise Alina Boz ile Burak Deniz paylaşıyor.

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE

Maraşlı dizisinin 9. bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MARAŞLI 10. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MARAŞLI 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, İlhan'ın Savaş tarafından alıkonulduğunu öğrenir. Ozan'ı sorguya alan Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu duyar. Diğer taraftan İlhan ise Savaş'ın uçak taşımacılığını kullanarak gizli işler yapacağını öğrenir. Maraşlı, artık başında çok büyük dertler olan İlhan'a yardım etmeye çalışacaktır.

Mahur, yurt dışına gitmekten vazgeçer ve Maraşlı'ya olan aşkını artık itiraf eder. Bu itiraf ikilinin arasındaki dengeleri değiştirecektir. Bu arada Aziz ise Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir, Firuzan tekrar Maraşlı ve Mahur arasında bir aşk olabileceğini öne sürer, bu sefer Aziz de bu durumdan şüphelenmektedir.

Yaşanan her şeyden Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, Mahur'u eve dönmeye ikna etmeye çalışır ancak başarılı olamaz.

Maraşlı son bölüm izle | İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı

MARAŞLI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılır. Durumu iyi olan Aziz'i görmeye gelen Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki aşkı fark eder. Mahur, sonunda Necati'ye içini döker ve Maraşlı'nın kendisinden uzak durduğunu söyler. Necati ise Mahur'u Maraşlı konusunda yüreklendirir.

Savaş, depodaki malların karşılığında Nevzat'ı kaçırır. Sami, Nevzat'ın hayatı ve depoda bulunan mallar için Maraşlı ile pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı, depodaki mallardan daha önemlidir.

Mahur, Maraşlı'yı görevden alma konusunda son derece kararlıdır. Maraşlı, Mahur'a hâlâ tehlikede olduğunu hatırlatır. Mahur'u üzdüğü için çok mutsuz olan Maraşlı aynı zamanda yalan söylediği için de vicdanen çok rahatsızdır.

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Maraşlı dizisi Burak Deniz
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