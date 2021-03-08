Maraşlı yeni bölüm fragmanı I Maraşlı bulunacak mı?

Aksiyonu ve gerilimi oldukça yüksek olan Maraşlı dizisi Maraşlı ve Mahur isimli karakterler etrafında gelişen olayları konu alıyor. Sevilerek izlenen dizinin yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MARAŞLI 9. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MARAŞLI 9. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Savaş, yüz bölgesindeki derin yanıklar sebebiyle hastaneye kaldırılır. Oldukça bitkin olan Savaş, hastanede sinir krizi geçirir ve uyandığında adamlarına verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş'ın amacı, Maraşlı'dan intikam almaktır.

Bu sırada Maraşlı, Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınarak duygularına ve hislerine yenik düşmemesi konusunda uyarılır.

Mahur, Maraşlı'ya çok samimi davranmasına rağmen; Maraşlı, Mahur'dan oldukça uzak durmaktadır.

Zeliş taburcu olduktan sonra Mahur, Maraşlı'nın evine gider. Maraşlı'dan şüphelenen Mahur; Maraşlı'nın evini arar ve kendini haklı çıkaracak deliller bulmaya çalışır. Bu araştırma sonucunda Maraşlı'ya güveni sarsılan Mahur, Maraşlı'yı koruma görevinden kovar.

Bu süreçten sonra Mahur herkesten uzaklaşmaya karar verir ve yurt dışına gitme kararı alır. Maraşlı, Mahur'u durdurmak için hava limanına gider ve Mahur'u kararından vazgeçirmeye çalışır.

MARAŞLI OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Serhat Kılıç, Rojda Demirer, Melis İşiten ve Cihan Yenici bulunuyor.

Maraşlı dizisinin baş rollerini Alina Boz ile Burak Deniz paylaşıyor.

