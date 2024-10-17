Marcao'dan kariyer itirafı geldi! Kerem Aktürkoğlu'na saldırıp 8 maç ceza almıştı...

Bir dönem Galatasaray forması giyen Marcao, futbolculuk kariyerine ilişkin ilginç ifadeler kullandı. SFC'ye konuşan Marcao, yaşadığı sakatlıkların kariyerini etkilediğini söyledi.

"ÇOK ZOR 2 YIL GEÇİRDİM"

"Yaşadığım sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim. Ailem bana yardım etti. Sonra da psikologa gittim. Başta saçmalık olduğunu düşünüyordum ama psikoloğa gitmek bana çok faydalı oldu. Daha sakin bir insan oldum. Alışkanlıklarımı değiştirdim"

"İYİ BİR İNSAN DEĞİLDİM"

"İyi bir insan değildim. İyi bir baba olamamıştım. Acı çekiyordum. Eşim bana 'Senin yardıma ihtiyacın var' diyordu. Haklıydı. Haklısın dedim ve düzenli olarak psikoloğa gittim."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SALRMIŞTI

Marcao, 2021-22 sezonunda Galatasaray'ın Giresunspor'a karşı oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırmıştı. Brezilyalı oyuncu PFDK tarafından 8 maçlık cezayı çarptırılmıştı.