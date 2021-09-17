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Marcao'dan muhteşem geri dönüş!

17.09.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk maçı Giresunspor mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao aldığı ceza sonrası Avrupa Ligi ilk maçında sahalara geri döndü. İlk 11'de sahaya çıkan Marcao performansı ile göz doldurdu.

Marcao'dan muhteşem geri dönüş!

Süper Lig 'in 1. haftasındaki Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile tartışan başarılı stoper, genç oyuncuya yumruk atınca kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

TFF'nin 8 maç men cezası verdiği, Galatasaray Yönetimi'nin de kadro dışı bırakıp, para cezası kestiği Marcao, Avrupa Ligi'nde formasına kavuştu.

Milli arada takımla antrenmanlara başlayan ve Kerem'den özür dileyip, takım arkadaşıyla barışan Sambacı, Lazio mücadelesinde adeta futbolu çok özlemiş gibiydi.

Savunmada çok kritik müdahalelerde bulunan Marcao, geriden top çıkarmada sıkıntı çeken Galatasaray'a da ilaç oldu.

5 maç daha yok

Marcao'nun 11'e geçmesiyle, Nelsson da esas yeri olan sağ stopere geçti. İki savunmacı, oldukça uyumlu bir görüntü çizdi. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de 5 maç daha oynayamayacak olan Marcao'yu, Avrupa arenasında sahaya sürmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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