Marcao: Derbi çok zor olacak

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, Beşiktaş ile oynayacakları dev derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Marcao, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Belki de sezonun en önemli maçlarından. Hocamız bizi çok iyi bir şekilde hazırlıyor, taktiksel anlamda, oyun anlamında. Çok zeki olmamız gereken, aklımızı maksimum kullanmamız gereken ve sabırlı oynamamız gereken bir maç. Umarım güzel bir neticeyle ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki 100. maçına çıkacağını belirten Brezilyalı oyuncu, "İnanılmaz mutluyum, Allah'a şükürler olsun ki böyle büyük bir camiada 100. maça çıkma şerefine ulaşacağım. Geldiğim ilk günden beri hedefim her maçta oynayıp takımıma maksimum seviyede yardım edebilmekti. Bugüne kadar başardım, şimdi bir maç daha var önümde, umarım oynar ve 100. maçımı tamamlarım." dedi.

