Marcao, Dinamo Kiev ile görüşmeye başladı iddiası

Galatasaray'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalar tam gaz sürüyor. Ukrayna'da Dinamo Kiev ile şampiyonluğa ulaşan Mircea Lucescu sezon başında da Marcao'yu transfer etmek istemişti.

Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Marcao'nun Dinamo Kiev'le görüşmeye başladığı ifade edildi. Fotomaç'ın iddiasına göre, Roma'nın 13+2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le 10 milyon Euro civarında bir rakama anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

MARCAO KİMDİR?

1996 doğumlu Brezilyalı stoper, 1.85 boyunda. Çıkışını Brezilya'nın Atlético Paranaense kulübüyle yapan Marcao, geçtiğimiz yılı Rio Ave'de kiralık geçirdi.

Sol ayaklı savunma oyuncusu bu sezon başında 900 bin Euro'ya Portekiz ligi ekiplerinden Chaves'e transfer oldu. İlk yarıda 16 maçta forma giyen Marcao, 2 gol attı.

2019 yılın Galatasaray stoper Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) için kulübü Chaves'le yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu.



