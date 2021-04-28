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Marcao, Dinamo Kiev ile görüşmeye başladı iddiası

28.04.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'la sözleşmesi 2022 yılında bitecek Marcao, yeni mukavele imzalamak için sarı-kırmızılı takımdan 950 bin Euro'luk maaşını 1.75 milyon Euro'ya yükseltmesini talep etmişti. Deneyimli savunmacının yeni takımı Dinamo Kiev olacak gibi görünüyor. Rumen teknik direktör Mircea Lucescu’nun, Dinamo Kiev’in yönetimine, Marcao’nun transferi için talepte bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Marcao, Dinamo Kiev ile görüşmeye başladı iddiası

Galatasaray'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalar tam gaz sürüyor. Ukrayna'da Dinamo Kiev ile şampiyonluğa ulaşan Mircea Lucescu sezon başında da Marcao'yu transfer etmek istemişti.

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Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Marcao'nun Dinamo Kiev'le görüşmeye başladığı ifade edildi. Fotomaç'ın iddiasına göre, Roma'nın 13+2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le 10 milyon Euro civarında bir rakama anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

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MARCAO KİMDİR?

1996 doğumlu Brezilyalı stoper, 1.85 boyunda. Çıkışını Brezilya'nın Atlético Paranaense kulübüyle yapan Marcao, geçtiğimiz yılı Rio Ave'de kiralık geçirdi.

Sol ayaklı savunma oyuncusu bu sezon başında 900 bin Euro'ya Portekiz ligi ekiplerinden Chaves'e transfer oldu. İlk yarıda 16 maçta forma giyen Marcao, 2 gol attı.

2019 yılın Galatasaray stoper Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) için kulübü Chaves'le yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu.


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şikeci gs dağılıyor. fatih terimi de Sergen şutlayacak.. ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAZDIRACAĞIZ
verin yerine gedsonu alın

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