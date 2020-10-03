SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Marcao: Güçlü olmaya devam edeceğiz

Marcao: Güçlü olmaya devam edeceğiz

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.10.2020 15:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Rangers karşısında sarı-kırmızılı forması ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu fakat elendikleri için üzüntüsünü dile getirerek, "Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" dedi.

Marcao: Güçlü olmaya devam edeceğiz

Galatasaray'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Marcao, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu Rangers karşısında sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Fakat elendiğimiz için de üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi’nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
G.Saray'da bir ayrılık daha!G.Saray'da bir ayrılık daha!
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
Başakşehir'den Beşiktaş'a transfer çalımı
Başakşehir'den Beşiktaş'a transfer çalımı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marcao: Güçlü olmaya devam edeceğiz
'Güçlü olmaya devam edeceğiz'
Mbaye Diagne: İşler iyi gidince herkes iyi
Mbaye Diagne'den flaş paylaşım!
Galatasaray'a 2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
G.Saray'da bir ayrılık daha! Ankaraspor'a gitti...
G.Saray'da bir ayrılık daha!
Stanislav Ivanov G.Saray'ı Instagram'dan takip etti
Genç yıldız G.Saray'ı Instagram'dan takip etti
Fatih Karagümrük, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ı kiraladı
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Karagümrük...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.