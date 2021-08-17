Marcao: Kerem'den çok özür diliyorum

Galatasaray'da en çok konuşulan olaylar arasına giren Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası için Marcao cephesinden ilk açıklama geldi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Marcao: Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir insan olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum. Bana güvenen, beni geliştiren başta Fatih hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve taraftarımızdan da özür diliyorum.

"BENİ ASLA AFFETMEYECEK..."

Marcao: Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Biliyorum çünkü Galatasaray 'ı ve bu kulübün taraftarını çok yakından tanıyorum.

"BU ÇOK AĞRIMA GİDİYOR"

Marcao: Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağrıma gidiyor.

"CANIMI ACITIYOR"

Marcao: Ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda olan bir gençtim. Eğer beni sahiplenip, bana emek vermeseydiniz kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor.

"BEDELİNİ BEN ÖDEMELİYİM. EŞİM VE ÇOCUKLARIM DEĞİL!"

Marcao: Benden vazgeçmenizi anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın. Çünkü onlar da bunu hak etmiyor.



