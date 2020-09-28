Marcao'nun Roma'ya transferinde flaş F.Bahçe detayı

AS Roma, transferin bitimine 7 gün kala girişimlerini hızlandırma kararı aldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, pandemi nedeniyle yaşanan kriz nedeniyle daha fazla bonservis harcaması yapmak istemiyor. İhtiyaç duyulan bölgelere zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir politika belirleyen Roma, acil ihtiyaç duyulan stoper ve forvet bölgesi için de benzer bir sistemle ilerleyecek.

Transfere 43 milyon euro harcayıp 45 milyon euro gelir elde eden Roma, kalan 2 milyon euro'luk bütçeyle Real Madrid'den İspanyol forvet Borja Mayoral'i kiralama konusunda el sıkıştı ve 10 milyon euro da satın alma opsiyonu belirledi.

MARCAO İÇİN 'ZORUNLU' OPSİYONLA KİRALAMA

Savunma için Verona'dan Arnavut stoper Marash Kumbulla'yı 3 milyon euro kiralama ve şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katan Roma, Marcao için de benzer bir formülle Galatasaray'ı ikna etmek istiyor.

Galatasaray'ı 'zorunlu' satın alma opsiyonuyla 1 sezon kiralamak isteyen Roma, ret cevabı aldı. Galatasaray, sadece kendi şartlarında ve kendi istediği fiyat ile bu transferin olabileceği yanıtını verdi.