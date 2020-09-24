SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Marcao'ya bir talip daha

Marcao'ya bir talip daha

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Adı Roma ile anılan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun Lyon'un transfer listesinde olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Marcao'ya bir talip daha

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'nun talipleri artıyor. L'Equipe'in haberine göre; adı Roma ile anılan Brezilyalı stoper, Fransa Ligi ekibi Lyon'un transfer listesine girdi.

Marçal'ı Wolverhampton'a gönderen Lyon, takımdaki 4 stoperden birinin ayrılma ihtimalini düşünrek alternatifleri belirledi.

Marcelo, Jason Denayer, Joachim Andersen ve Sinaly Diomande'nden birinin satılması halinde Lyon'un Marcao için temasa geçeceği kaydedildi.

24 yaşındaki Marcao'nun Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Cimbom'un ilgilendiği yıldızdan haber var!Cimbom'un ilgilendiği yıldızdan haber var!
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Luis Suarez Atletico Madrid'te
Luis Suarez Atletico Madrid'te
F.Bahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi!
F.Bahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi!
Fenerbahçe'den forvete bir isim daha
Fenerbahçe'den forvete bir isim daha
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marcao'ya bir talip daha
G.Saraylı yıldıza dev talip!
Ianis Hagi: "Galatasaray maçı duygusal olmaz"
Hagi'den flaş Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'dan Elneny hamlesi!
Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer!
Galatasaray'ın transfer listesindeki Götze'den haber var!
Cimbom'un ilgilendiği yıldızdan haber var!
Fatih Terim sessizliğini bozdu! Transfer açıklaması geldi
Terim'den transfer açıklaması!
Samatta'nın babasından açıklama! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Babası açıkladı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.