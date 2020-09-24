Marcao'ya bir talip daha

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'nun talipleri artıyor. L'Equipe'in haberine göre; adı Roma ile anılan Brezilyalı stoper, Fransa Ligi ekibi Lyon'un transfer listesine girdi.
Marçal'ı Wolverhampton'a gönderen Lyon, takımdaki 4 stoperden birinin ayrılma ihtimalini düşünrek alternatifleri belirledi.
Marcelo, Jason Denayer, Joachim Andersen ve Sinaly Diomande'nden birinin satılması halinde Lyon'un Marcao için temasa geçeceği kaydedildi.
24 yaşındaki Marcao'nun Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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