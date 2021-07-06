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Marcao, zam talebi kabul edilmeyince ayrılmak istedi

06.07.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 2 yıl sözleşmesini uzattığı Marcao'da büyük bir problemle karşı karşıya. Brezilyalı futbolcu, bu sezon 900 bin euro alacak olmasına itiraz etti, ancak yönetim geri adım atmadı. Marcao'nun menajeri, Zenit'ten gelen 11 milyon euroluk teklifin kabul edilmemesi sonrası kriz çıkarttı.

Marcao, zam talebi kabul edilmeyince ayrılmak istedi

Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2 yıl uzattığında herkes derin bir nefes aldı ancak konunun tam anlamıyla kapanmadığı ortaya çıktı. Menajeri, ücreti gelecek yıl için 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan Brezilyalı oyuncunun bu sezon 900 bin Euro almasına itiraz etti.

"TEKLİFİ YÜKSELTİN"

Zam talebi kabul edilmemesi üzerine de Marcao için Zenit'in yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmesini istedi. Ancak bu kez de Galatasaray yönetimi itiraz etti. Yöneticiler, geçen yıl Roma'nın 13 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiğini belirterek, "Zenit, oyuncumuzu kadrosuna katmak istiyorsa teklifini artırmalı" yanıtı verdi.

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ZAM KOPARMAK İÇİN BASTIRIYOR

İki taraf arasında gergin bir süreç başladı. Şimdi Rusların yeni teklifi beklenirken Marcao'nun menajerinin de boş durmadığı ve 25 yaşındaki oyuncusunun ücretinin artırılması için yönetim nezdinde görüşmeler yaptığı öğrenildi.Bu sezon Galatasaray'dan 900 bin Euro alacak olan Marcao, yapılan yeni anlaşmayla birlikte gelecek yıl 1.3, ardından da 1.4 milyon Euro ücret alacak. Menajeri bu sezonki ücretine zam koparmak için de bastırıyor. Marcao'nun da kendisine zam yapılmadığı için takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Yönetimin tecrübeli oyuncu ile konuşarak menajerinin değiştirilmesini ve menajerinin laflarından etkilenmemesi için bir görüşme yaptığı aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Arda Turan gibi adamlara 8milyon TL Belhanda ya 1.5milyon Euro verilen bir yerde adam da hakkını ister. Fatih Terim hadi bakalım bu Arda gibi adamlar GS kulübüne daha neler gösterecek Keller körler

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