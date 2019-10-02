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Marcel Koller: Trabzonspor'a karşı önlemimizi aldık

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 02.10.2019 20:42 | Son Güncelleme

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, Trabzonspor'un ofansif yönde etkili bir takım olduğunu belirterek, "Bu bizi zorlayacak ancak buna göre önlemlerimizi aldık" dedi.

Marcel Koller: Trabzonspor'a karşı önlemimizi aldık

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller ile savunma oyuncusu Eray Cömert, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Trabzonspor ile yarın oynayacakları maç öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor'u elinden geldiği kadar iyi analiz ettiğini kaydeden Marcel Koller, "Bu ne kadar iyi olur yarın maçtan sonra göreceğiz. Ofansif anlamda çok etkililer. Bizi zorlayacak ancak buna göre önlemlerimizi aldık. Karşı takım tecrübeli, yurt dışında oynamış oyuncuları var. Ona rağmen biz evimizde iyi çıkış yakalamıştık. Bunu da burada sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERAY CÖMERT: TRABZONSPOR'U İYİ ANALİZ ETTİK

Basel'in Türk oyuncusu Eray Cömert ise yaptığı açıklamada rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "Ofansif anlamda çok iyi oyuncuları var. Ona rağmen kendi oyunumuzdan kopmayacağız ve bu maçta elimizden geleni yapacağız. Türk olduğum için Türk ligine de sürekli bakıyorum. Trabzonspor'u derbi maçlarda görüyorum. İyi bir takım ve hücumda çok iyi oyuncuları var ama biz kendi oyunumuza bakmamız lazım" diye konuştu.

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