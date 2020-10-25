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Marcel Tisserand, gol sevincini anlattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2020 21:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Tisserand, Trabzonspor'u 3-1 ile geçtikleri karşılaşma sonrasında konuştu.

Marcel Tisserand, gol sevincini anlattı

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında maçın ikinci yarısında büyük takım karakterini ortaya koyduklarını ifade eden Tisserand, "Çok mutluyum, takım olarak güzel bir galibiyet aldık. İkinci yarıda büyük takım karakterini ortaya koyduk" dedi.

Gol sevincini de yorumlayan Tisserand: "Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz. Kısa bir süre sonra aramızda olacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerine tanıklık edecek" şeklinde konuştu.

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