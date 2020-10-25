Marcel Tisserand, gol sevincini anlattı

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor karşısında maçın ikinci yarısında büyük takım karakterini ortaya koyduklarını ifade eden Tisserand, "Çok mutluyum, takım olarak güzel bir galibiyet aldık. İkinci yarıda büyük takım karakterini ortaya koyduk" dedi.
Gol sevincini de yorumlayan Tisserand: "Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz. Kısa bir süre sonra aramızda olacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerine tanıklık edecek" şeklinde konuştu.
''Sıramı bekliyorum''
Fenerbahçe taraftarından çok konuşulacak dev pankart!
Ronaldo'nun testi bir kez daha pozitif
''Yönetimin Fatih Terim'i göndermesi lazım!''
Rodrigues, yeni takımının formasıyla poz verdi!
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Ajax'tan tarihi fark: 13-0
Ruhr derbisinde fark var!
Lewandowski hat-trick yaptı, Frankfurt dağıldı
Trabzonspor galibiyet peşinde
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok! Pozitif çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum