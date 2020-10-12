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Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Marcel Tisserand, ülkesini temsil ettiği milli maçta sakatlandı.

Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marcel Tisserand, Demokratik Kongo'nun Burkina Faso ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

Başarılı savunmacı, ayak bileğinin burkulmasıyla yerde kaldı. Tisserand, mücadeleye devam edemedi ve kenara geldi.

Yapılan ilk muayenede, 27 yaşındaki stoperin durumunun ciddi olmadığı belirlendi.

Oyuncunun durumunu yakından takip eden Sarı-Lacivertliler, bu haberle rahat bir nefes aldı. Kongo, maçı 3-0 kaybetti. (Sporx)

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