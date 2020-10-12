Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marcel Tisserand, Demokratik Kongo'nun Burkina Faso ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.
Başarılı savunmacı, ayak bileğinin burkulmasıyla yerde kaldı. Tisserand, mücadeleye devam edemedi ve kenara geldi.
Yapılan ilk muayenede, 27 yaşındaki stoperin durumunun ciddi olmadığı belirlendi.
Oyuncunun durumunu yakından takip eden Sarı-Lacivertliler, bu haberle rahat bir nefes aldı. Kongo, maçı 3-0 kaybetti. (Sporx)
F.Bahçe'den flaş hamle! Youtube'da jübile...
Galatasaray, Gomis için FIFA'ya gidiyor
Galatasaray'da 10 numaraya ikinci aday hazır
Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Beşiktaş, gol oldu yağdı! Tam 5 gol!
Koray Günter koronavirüse yakalandı
Eddie Newton iş başında
Bursaspor’un 4 günü kaldı
Beşiktaş'a Boyd tepkisi!
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum