Marcel Tisserand: Uzun zamandan beri Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum

Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Marcel Tisserand, “Benim için çok güzel bir gün. Uzun zamandan beri Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum. Çok güzel görüşmeler yaptık. Çok hevesliyim. Bu takıma katkıda bulunacağıma eminim. Onun için çok mutluyum” şeklinde konuştu.
Her zaman kazanmayı isteyen hırslı bir oyuncu olduğunu da dile getiren Tisserand, “Beni bilen bilir ki ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe’ye, doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var; birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi oynamak. Bu Fenerbahçe’ye yakışır" ifadelerini kullandı.
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