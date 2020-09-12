Marcelo Beşiktaş'a geri dönüyor

Footmercato’nun haberine göre; Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayıran Lyon, Marcelo ile de vedalaşabilir. Haberde; Beşiktaş’ın 2 sezondur Marcelo’yu geri istediği ve bu transferin imkansız olmayacağı belirtildi. BJK, Marcelo’yu 2017’de 7 milyon Euro'ya Lyon’a satmıştı.

(AKŞAM)