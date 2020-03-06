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Marcelo Goiano: Kolay maçların bizi beklemediğini biliyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 06.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Goiano, ligin üst sıralarında ve alt sıralarında çok zorlu maçlar oynandığını, takımının da yoluna maç maç baktığını söyledi.

Marcelo Goiano: Kolay maçların bizi beklemediğini biliyoruz

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında Braga'dan transfer ettiği ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer alan Goiano, performansıyla göz dolduruyor.

Brezilyalı futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ligin kalan haftalarında tüm takımların zorlu maçlar oynayacağını vurgulayan Goiano, "Artık maçlar eskisine göre daha zorlu devam edecek. Yukarıda bir liderlik yarışı var, aynı şekilde ligin aşağısında küme düşmeme mücadelesi var" dedi.

Ligin aşağısında ve yukarısında puanların birbirlerine çok yakın olduğunu belirten Goiano, "Bu sebeple takımlar arasındaki yarış, liderlik dışında da çok yüksek geçiyor. Her takım daha fazla üst düzeyde oynamaya devam ediyor. Kolay maçların bizi beklemediğini biliyoruz. Hem liderlik yarışında hem de dışarıda kolay maçlar yaşamayacağız. O yüzden tam anlamıyla bir konsantrasyon içerisinde hazırlanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

GALATASARAY MAÇI ZOR GEÇECEK

Sivasspor'un, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın zorluğuna dikkati çeken Goiano, şunları kaydetti:

"Sivasspor olarak yolumuza maç maç bakıyoruz. Şu an bizim için en önemli şey Galatasaray maçı. Galatasaray maçı bittikten sonra olumlu veya olumsuz nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bir sonraki maça odaklanacağız. Böyle düşünmeyi tercih ediyoruz ve bugüne kadar bunun faydasını da gördük. Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olduğunun bilincindeyiz. Evimizde oynayacağız, bunun avantajı bizde ancak hiç kolay olmayacağını biliyoruz. Galatasaray çok iyi defans ve çok iyi atak yapan bir takım. Sadece şunu söyleyeyim, çok zor bir maç olacak, sonucuyla ilgili bir fikir yürütemiyoruz. Zor bir maçın bizi beklediğinin farkındayız."

"BİRLİK OLURSAK BAŞARAMAYAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Türkiye'ye ilk geldiğinde farklı bir coğrafyaya ve farklı bir futbolun oynandığı ülkeye geldiği için biraz zorlandığını aktaran Goiano, kısa zamanda bunu da aştığını vurgulayarak, "Türk futbolu Avrupa futbolundan biraz farklı. Tabi ki insan her şeye alışıyor. Her gün çalıştıkça ve üzerine bir şeyler koydukça performansınız yükseliyor, takıma verdiğiniz katkı yükseliyor. Kendimi daha da geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da mesaj veren Goiano, "Birlik olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.

(AA)

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