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Marcelo Guedes West Ham United'a transfer oluyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın küme düşen Hannover'dan kadrosuna kattıktan sonra 6 milyon euro bedelle Lyon'a sattığı Marcelo Guedes, 15 milyon euro karşılığında West Ham'a transfer oluyor.

Marcelo Guedes West Ham United'a transfer oluyor

2015-16 sezonunda Almanya’da forma giyen ve takımı Hannover’in küme düşmesi üzerine Beşiktaş’a transfer olan, burada gösterdiği performans ile 6 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Lyon’un yolunu tutan Marcelo Guedes şimdi ise İngiltere’ye gidiyor.

Son 4 yılda sergilediği performansla büyük bir çıkış yakalayan Brezilyalı stopere Premier Lig ekiplerinden West Ham United talip oldu. Londra ekibi, 31 yaşındaki futbolcunun kulübüne 15 milyon Euro’luk teklifini sundu. Lyon ise bu teklife olumlu yanıt verirken, transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Marcelo Guedes west ham united İngiltere

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