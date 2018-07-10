Marcelo Guedes West Ham United'a transfer oluyor

2015-16 sezonunda Almanya’da forma giyen ve takımı Hannover’in küme düşmesi üzerine Beşiktaş’a transfer olan, burada gösterdiği performans ile 6 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Lyon’un yolunu tutan Marcelo Guedes şimdi ise İngiltere’ye gidiyor.
Son 4 yılda sergilediği performansla büyük bir çıkış yakalayan Brezilyalı stopere Premier Lig ekiplerinden West Ham United talip oldu. Londra ekibi, 31 yaşındaki futbolcunun kulübüne 15 milyon Euro’luk teklifini sundu. Lyon ise bu teklife olumlu yanıt verirken, transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
(FANATİK)
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