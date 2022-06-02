Marcelo kimdir, aslen nereli? Marcelo Fenerbahçe'ye transfer mi oluyor? Marcelo kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Marcelo Vieira da Silva Júnior olan Brezilyalı futbolcu Marcelo'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1988 senesinde dünyaya gelen isim, 2006 yılında Real Madrid'e transfer olmuştu.

MARCELO KİMDİR?

1988 senesinde Rio de Janeiro'da dünyaya gelmiştir. Marcelo 2002'den 2006 yılına dek Fluminense'de oynamıştır. 2006 senesinde Real Madrid'e transfer olmuştur.

Marcelo, 2006 yılından beri ise Brezilya millî takımında yer almaktadır.

MARCELO FENERBAHÇE'YE TRANSFER Mİ OLUYOR?

Real Madrid'de 544 maça çıkan ve kulüp tarihine geçen Marcelo şampiyonlar Ligi final maçında kadroda yer almamıştı. Real Madrid takımında tarihin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin sonrasında hangi takıma transfer olacağı merak ediliyordu.

FENERBAHÇE İHTİMALİ DE VAR!

İspanyol basınında paylaşılan haberlere göre 33 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Fenerbahçe olabilir. Ülkesi Brezilya'dan 2 farklı teklif aldığı belirtilen (Palmeiras, Fluminense) Marcelo için Fenerbahçe ihtimalinin de olduğu iddia edildi.



