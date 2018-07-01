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Marcelo, Meksika maçında yok

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 01.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynadığı Sırbistan maçında sakatlanan Marcelo, Meksika ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Marcelo, Meksika maçında yok

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Almanya, Arjantin, Portekiz, İspanya gibi ülkelerin elenmesinin ardından en ağır favorilerden biri olarak gösterilen Brezilya'ya Marcelo'dan kötü haber geldi!

Brezilya'nın E Grubu'nda oynadığı Sırbistan maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve yerini 10. dakikada Filipe Luis'e bırakan Marcelo, Meksika ile oynanacak son 16 turu mücadelesinde forma giyemeyecek.

Belinde spazm geçirdiği açıklanan yıldız futbolcunun sakatlığını teknik direktör Tite de doğruladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Meksika maçı öncesinde yapılan basın toplantısında "Evet, Marcelo'nun olmayacağını doğrulayabilirim. Meksike karşısında Filipe Luis forma giyecek" ifadelerini kullandı.


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marcelo brezilya milli takımı

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