Marcelo transferinde mutlu son! Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

15 yıllık Real Madrid macerasını bu sene noktalayan Marceo, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Marcelo'nun yeni durağı İtalya oluyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Marcelo, Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio ile temas halinde...

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Tecrübeli oyuncunun İtalyan ekipten 3 yıllık sözleşme istemesi ilk başta İtalyan yetkilileri şaşırttı. İlerleyen yaşı nedeniyle 2+1 yıllık sözleşme yapmak isteyen Lazio yetkilileri sonunda ikna oldu ve 3 yıllık mukavele konusunda anlaşma sağlandı. Marcelo, yıllık 2.5 milyon euro net ücret kazanacak.

KARİYERİNDE BİR İLKE İMZA ATMIŞ OLACAK

Marcelo'nun Lazio'ya transfer olması halinde Avrupa'daki kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi dışında bir organizasyonda mücadele edecek.



