Marcin Bulka'dan olay itiraf: Diego Costa şortunu indirip Chalobah'ın suratına oturdu

Bir dönem Chelsea'de forma giyen Paris Saint-Germain kalecisi Marcin Bulka, katıldığı bir Youtube röportajında Diego Costa ile ilgili çok ilginç bir anısını anlattı.

"DIEGO COSTA, ŞORTUNU İNDİRİP CHALOBAH'IN SURATINA OTURDU"

20 yaşındaki Polonyalı file bekçisi, Chelsea'de oynadığı dönemde Nathaniel Chalobah ile Diego Costa arasında antrenmanda yaşananları şöyle aktardı:

"Antrenmandaydık. Nathaniel Chalobah, Diego Costa'ya kayarak müdahale yaptı. Costa da çok sinirlendi, şortunu indirip Chalobah'ın yüzüne oturdu ve sonrasında kaçıp gitti! Daha önce böyle bir şey görmedim, farklı bir şeydi."

"COSTA, DROGBA'YA UYGUN BİR VARİS OLABİLİRDİ"

Costa'nın Drogba'nın varisi olabileceğini söyleyen Bulka, "Costa, en iyi dönemlerindeyken Chelsea'nin ihtiyaç duyduğu bir futbolcuydu. Drogba'ya uygun bir varis olabilirdi" dedi.

(Goal)

