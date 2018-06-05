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Marco Asensio'dan Dünya Kupası sözleri

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 05.06.2018 20:07 | Son Güncelleme

Real Madrid'in genç yıldızı Marco Asensio, Rusya'da oynanacak olan 2018 Dünya Kupası öncesinde İspanyol basınına konuştu. Asensio yapılan röportajda en heyecanlı Dünya Kupası'ndan en iyi Dünya Kupası golüne kadar birçok soruya yanıt verdi.

Marco Asensio'dan Dünya Kupası sözleri

Marco Asensio ilk olarak en heyecan verici Dünya Kupası anına "Şüphesiz Andres Iniesta'nın attığı gol" yanıtını verirken, "Dünya Kupası'ndaki en kötü yenilgi" sorusuna "Brezilya'nın Dünya Kupası'nda Almanya'ya yenildiği maç" dedi.

Real Madridli futbolcu İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki en iyi mücadele ettiği maçın Arjantin'e karşı kazanılan zafer olduğunu anlatırken, en iyi Dünya Kupası oyuncusu sorusuna tek bir isim veremeyeceğini, çok fazla isim olduğunu ve birçoğunun da fark yarattığını söyledi.

Marco Asensio son olarak 2018 Dünya Kupası'nın sürpriz takımına çok fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtirken, İspanya ve Brezilya milli takımlarını kupanın favori ekipleri olarak seçti.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio real madrid 2018 dünya kupası

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