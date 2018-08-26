Marco Fabian Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih etti!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından ikinci Meksikalıyı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Frankfurt forması giyen Marco Fabian ve kulübüyle anlaştı.

Meksikalı oyuncu, bugün saat 19.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe, Fabian için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Oyuncunun da yıllık 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Hem Reyes hem Fabian transferinde Phillip Cocu'nun etkisinin olduğu öğrenildi. PSV'nin başındayken Meksika piyasasını yakından takip ettiren Cocu'nun iki oyuncuya onay verdiği ve ardından transferlerin gerçekleştiği bildirildi.

Sportif Direktör Damien Comolli'nin de Fabian'ın menajeriyle yakın dostluğunun bulunduğu, Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncunun Comolli farkıyla F.Bahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

(Sabah)

