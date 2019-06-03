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Marco Paixao'ya Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor talip

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.06.2019 10:55 | Son Güncelleme

Altay'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao'ya Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un talip olduğu öğrenildi.

Marco Paixao'ya Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor talip

Geçen sezon attığı 29 golle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazanan 34 yaşındaki Paixao'nun siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Yeni sezon öncesi menajeri aracılığıyla İzmir ekibinden geçen sezon aldığı paranın yaklaşık 3 katı oranında zam isteyen Paixao'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Ara transfer döneminde Gençlerbirliği, Denizlispor ve Akhisarspor'un transfer etmek istediği Portekizli gol makinesinin kariyerinin son demlerine gelmesi nedeniyle yüksek bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Paixao ile Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

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Marco Paixao Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor

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