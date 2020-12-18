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Marco Stefandl İstanbul yolcusu

FUTBOL HABERLERİ  | 18.12.2020 13:59 | Son Güncelleme

22 yaşındaki Alman oyuncu Marco Stefandl, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a teklif edildi. İstanbul temsilcisi, devre arası transfer döneminde bu futbolcu için girişimlere başlayacak.

Marco Stefandl İstanbul yolcusu

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar da çalışmalarına başladı. Bir yandan da kulüplere oyuncu teklifleri yapılıyor.

Bayern Münih altyapısından yetişip, Stuttgart’ın rezerv takımına transfer olan ve ardından da Hannover forması giyen 22 yaşındaki sağ açık Marco Stefandl’ın, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a teklif edildiği öğrenildi.

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Önemli forvetlere sahip olmasına karşın bu sezon gol yollarında etkili olamayan İstanbul temsilcisi, ligin ikinci yarısında savunma ve hücuma takviye yapmayı planlarken, bu futbolcu hakkındaki son karar ise yönetim kurulunun olacak.

Almanya U15, U16 ve U17 takımlarının formasını giyen ve ardından da profesyonel kariyerine başlayan Stefandl’ın güncel bonservis bedeli 100 bin Euro olarak görünüyor. Bu futbolcuyla ilgili devre arasını bekleyen Ümraniyespor yönetimi, eldeki diğer oyunculardan kurulu transfer listesini belirleyip, takviye için harekete geçecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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