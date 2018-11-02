Marco Verratti'ye alkol cezası

Kulüpten yapılan açıklamada, Paris'te hafta içi aracında alkol muayenesine tabi tutulan ve kanında yasal sınırın üzerinde alkol tespit edilen 25 yaşındaki Verratti'ye para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, kulübün tüm futbolcularıyla yaptığı sözleşme gereği, İtalyan oyuncuya ödenmesi gereken aylık etik bonusundan kesintiye gidileceği ifade edildi.
Fransa basınında yer alan haberlerde, alkol muayenesini geçememesinin ardından ehliyetine el konan Verratti'nin, geceyi karakolda geçirdiği ve ertesi gün teknik heyet ile takım arkadaşlarından özür dilediği kaydedildi.
İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Verratti, 2012'de transfer olduğu PSG formasıyla 249 karşılaşmada 8 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!
Fenerbahçe'nin muhtemel Galatasaray 11'i
Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi
Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede
Fikret Orman: Şampiyonluk kupasını kaldıracağız
Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı
Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza
FIFA'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezası
Cristiano Ronaldo: Sadece ben ve Messi...
Brandon Vincent 24 yaşında futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch'tan müthiş gol!
Okuyucu Yorumları 0 yorum