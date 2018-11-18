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Marcus Berg: Türkiye maçında hakem bana iki penaltı sözü verdi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 18.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

İsveç Milli Futbol Takımı'nın golcü oyuncusu Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın Türkiye maçının devre arasında kendisine iki penaltı sözü verdiğini iddia etti.

Marcus Berg: Türkiye maçında hakem bana iki penaltı sözü verdi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç'in, 71. dakikada penaltıdan attığı golle deplasmanda Türkiye'yi 1-0 yenmesinin yankıları İsveç'te sürüyor.

Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet'e konuşan Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın ikinci yarı için İsveç lehine 2 kez penaltı noktasını göstereceği yönünde söz verdiğini öne sürdü.

İlk yarı ceza sahası içindeki bir pozisyonda ayağına sert bir darbe aldığını kaydeden Berg, devre arası hakemle arasındaki geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana, 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi."

Berg, muhabirin ''Hakemle konuştuktan sonra size kazanmanız için yardım mı etti?" sorusuna, ''Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi" yanıtını verdi.

JOHANSSON, SEYİRCİ VE ATMOSFERE HAYRAN KALDI
Yayıncı kanal TV4'e açıklamalarda bulunan İsveçli orta saha oyuncusu Jakop Johansson ise Konya'daki seyirci ve atmosfere hayran kaldığını söyledi.

"Türk seyircisi harikaydı" diyen Johansson, "Baskı olacağını biliyorduk. Dolu tribünlere oynamak eğlenceliydi. Türk seyircisi harikaydı. Ateşli bir atmosfer vardı ama biz profesyoneliz. İşimize odaklandık'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Marcus Berg Türkiye - İsveç Istvan Kovacs

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hakem bir nevi kendini affettirmiş. Soruşturma açılmalı
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