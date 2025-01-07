Marcus Rashford için çılgın transfer iddiası! Adım adım Süper Lig'e...

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, Manchester United'da son dönemde kadroya alınmayan Marcus Rashford hakkında İngiltere basınında Süper Lig'i yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rashford, geçtiğimiz günlerde, İngiliz devinden ayrılmak istediğini yaptığı bir röpörtajda belirterek yeni bir maceraya hazır olduğunu dile getirmişti.

AMORIM: "OYNATMAMAK BENİM TERCİHİM"

Teknik direktör Ruben Amorim ise İngiliz futbolcuyu son zamanlarda kadroya almamasına dair, Marcus Rashford'ın oynamaması tamamen benim kararım. O oynamak istiyor ve deniyor ancak kadroda olmaması benim terchim. Onunla her gün konuşuyoruz. Performansı hakkında sürekli fikir alışverişi yapıyoruz." demişti.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ruben Amorim'in gelecek planları arasında yer almayan Marcus Rashford ile Galatasaray kısa bir süre önce görüşme gerçekleştirdi.

BİRÇOK DÜNYA DEVİ PEŞİNDE

Haberde İngiliz oyuncunun, 5 büyük ligden bir takıma öncelik verdiği ve transfer olmak istediği kaleme alındı.

Galatasaray'ın yanı sıra, Milan, Juventus, Napoli, Dortmund'un İngiliz yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

BU SEZON RASHFORD'UN RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 24 maçta 7 gol - 3 asistlik skor katkısı sağladı. Ayrıca, yıldız sol kanat oyuncusunun İngiliz devi ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.