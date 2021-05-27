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Marcus Rashford ırkçılığa maruz kaldı

27.05.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United'ın oyuncusu Marcus Rashford, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu.

Marcus Rashford ırkçılığa maruz kaldı

Twitter hesabından aldığı ırkçı mesajları paylaşan Rashford, takımının UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu 11-10 sonuçlanan penaltı atışlarıyla Villarreal'e kaptırdıktan sonra yaşadığı üzüntünün katlandığını belirtti.

Rashford sosyal medya üzerinden 70'ten fazla ırkçı hakarete uğradığını belirterek, "Özel mesaj kutumda maymun ifadesi bırakan istismarcılardan birinin matematik öğretmeni olması beni daha çok kızdırdı. Bu adam çocukları eğitiyor! Ve hiçbir sonuç olmayacağını bildiği için özgürce ırkçı tacizde bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi İngiltere Manchester United
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