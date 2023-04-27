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Mardin'de "Beytülmakdis Kitap Fuarı" açıldı

27.04.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği koordinatörlüğünde, 20 yayınevinin katıldığı "Beytülmakdis Kitap Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, gençlerin tarih bilincinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kudüs'ün İslam coğrafyasının en kıymetli mescitlerinden biri olduğunu kaydeden Beşinci, şöyle konuştu:

"Fakat şu anda İsrail zulmü altında maalesef can çekişiyor. İnsanların her gün öldüğü, yaralandığı bir mescit ve atmosferden bahsediyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bütün dünya, bunu insan hakları bazında değerlendirecek olsa inanın bunu hiçbir coğrafyada kabul etmezler. Ama Müslüman coğrafyası olunca her şey makul karşılanıyor. Ama biz bunu mantıklı ve makul karışılamayacağız."

Bunu daha güçlü bir şekilde duyuracaklarını aktaran Beşinci, "Mescid-i Aksa'nın, Kudüs halkının özgürleşmesi bizler için en önemli çalışmalardan biri olacaktır. Bu yüzden bu tarz fuarların çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Burada yaklaşık 20 kitabevinden Kudüs ile ilgili yazılmış kitaplar var." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun gençlerin bilinçlenmesi ve duyarlılığın artırılmasından geçtiğini anlatan Beşinci, bu konuda üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş ise Kudüs'ün önemini, orada yaşanan hukuksuzlukları, İsrail'in hak ihlallerini ortaokul, lise ve üniversiteli öğrencilere anlattıklarını, bu konuda gençleri bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ertaş, fuara katılacak çok değerli isimlerle Kudüs konusunu daha geniş kesime ulaştırmayı, toplumu ve özellikle gençleri bilinçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

3 gün sürecek fuar kapsamında konser, söyleşi ve imza günleri düzenlenecek.

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