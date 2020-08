Mardin’de düğünlerle ilgili yeni tedbirler alındı

Mardin’de korona virüs ile mücadele kapsamında düğünlerle ilgili yeni tedbirler alındı. Buna göre 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altı vatandaşların düğünlere katılması yasaklanırken, kentte düğünlerin 1 saat içinde tamamlanmasına, oyun oynanmamasına ve törenlerde kapalı su dışında herhangi bir ikramın yapılmamasına karar verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplandığı ve düğün nişan gibi etkinliklere yönelik yeni tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, düğün salonlarında sandalye, koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans, oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir. Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek, içecek servisi yapılmasının durdurulmasına, düğünlerde oyun, dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına, her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda Korona virüs Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere yapılacak her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına ve belirtilen tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların valilik ile koordineli olarak Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.