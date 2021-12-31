Mardin'de eski eşi ve kayınvalidesini öldüren ve intihar girişiminde bulunan zanlı öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Seyfettin Değer (29) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Artuklu ilçesinin Yalım Mahallesi'nde eski eşi Cemile Başçı ile kayınvalidesi Kadriye Başçı'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Değer, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

17 Aralık'ta saat 21.00 sıralarında Değer, eski eşi Cemile Başçı ve kayınvalidesi Kadriye Başçı'yı Yalım Mahallesi'ndeki evlerine giderek silahla öldürdükten sonra kendi başına ateş edip, intihar teşebbüsünde bulunmuştu.



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