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Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı

18.06.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde evde çıkan yangında 72 yaşındaki yatalak hasta ağır yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi 1018 Sokak'ta Talat E'nin yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangında yaşamını yatağa bağımlı sürdüren Talat E. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa süre sonra söndürüldü.

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