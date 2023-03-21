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Mardin'de güvenlik görevlisi bulduğu 27 bin 500 lirayı depremzede olan sahibine ulaştırdı

21.03.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda özel güvenlik görevlisinin bulduğu 27 bin 500 lira, sahibi olan depremzedeye teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'dan gelerek KYK yurdunda kalan depremzede Yurdagül Mutlu, asansöre binerken içinde para bulunan çantasını düşürdü.

Yurtta özel güvenlik görevlisi Mehmet Fatih Atılmış, asansöre bineceği sırada çantayı buldu.

Yapılan araştırmada içinde 27 bin 500 lira olan çantanın depremzede Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.

Para, tutanakla sahibine verildi.

Atılmış, 6 Şubat'tan bu yana depremzadeler için çalıştıklarını, ellerinden geldiğince yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Görevi başındayken asansöre bindiği sırada küçük bir çanta bulduğunu ve açmadan idareye götürdüğünü kaydeden Atılmış, "Orada çantada 27 bin 500 lira olduğunu gördük. Parayı sahibi olan depremzedeye teslim ettik." dedi.

Mutlu ise, "Allah razı olsun. Mardin'de insanlar çok iyi. Bizlere çok iyi bakıyorlar. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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