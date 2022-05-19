Mardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir apartman inşaatı için kurulan iskelenin halatının kopması nedeniyle yere düşen 2 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki inşaatın 3 katında iskele üzerinde çalışan Nazım Ağırman (45) ile Yahya Ayaz (40), halatın kopması sonucu yere düştü.

Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe'deki hastanelere kaldırıldı.



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