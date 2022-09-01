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Mardin'de silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

01.09.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'de inşaat işçileri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın av tüfeği ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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Akşam
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Arin Eczanesi
Artuklu
Bahadır Eczanesi
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