Mardin'de silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'de inşaat işçileri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın av tüfeği ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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