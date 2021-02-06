YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

06.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yarın saat 05.00 itibarıyla Artuklu ilçesinin Ayntepe, Yandere, Oğuz ve Ahmetli mahalleleri ve mezraları, Nusaybin'in Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ve mezraları ile Kuşkayası mezrasında, Ömerli'nin Sulakdere Mahallesi ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
12:36
İkindi
15:28
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Mardin Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Kaya Eczanesi
Artuklu
Yeni Derman Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Özüçalışır Eczanesi
Derik
Özyılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Yaşinler Eczanesi
Kiziltepe
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Vali Demirtaş, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında incelemelerde bulundu

Vali Demirtaş, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında incelemelerde bulundu

Mardin Valisi Demirtaş: ’’Hedefimiz Derik’i zeytin vadisi yapmak’’

Mardin Valisi Demirtaş: ’’Hedefimiz Derik’i zeytin vadisi yapmak’’

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

Mardin’de 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

Mardin’de 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.