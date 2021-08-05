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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

05.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 4 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 04.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy mahalleleri ve bağlı mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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