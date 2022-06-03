Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

MARDİN (AA) - Mardin merkez ile bazı ilçelerde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Mardin merkez ile Nusaybin, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde dün akşamdan itibaren görülen toz taşınımı rüzgarla birlikte etkisini artırdı.
Suriye'den gelen toz taşınımı nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
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