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    4. Yoğun iş temposundan yorulan çift Yunanistan'da demirlenen bir teknede yaşamaya karar verdi... "Bu bir hayalin gerçekleşmesi"

    Yoğun iş temposundan yorulan çift Yunanistan'da demirlenen bir teknede yaşamaya karar verdi... "Bu bir hayalin gerçekleşmesi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 15:49
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    İngiltere'deki yoğun iş temposundan bunalan Laura ve Ross Colledge çifti ailelerinin bağlantısının fazla koptuğundan endişe ettikleri için Yunanistan'da taşınmaya karar verdi. 9-5 işlerinden istifa eden Colledge çifti, Yunanistan'a demirlemiş bir yata yerleşti.

    İngiltere'de yaşayan bir aile iş temposundaki yoğunluk nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıklarını düşünerek hayatlarını tamamen değiştirmeye karar verdi. Colledge ailesi işlerinden istifa edip Yunanistan'daki bir tekneye taşındı. What's the Jam'e konuşan Laura, "Ross haftada 50 saatten fazla çalışıyordu. Bu birbirimizi ve çocuklarımızı görmememiz anlamına geliyordu. Çocuklarımızın gelişim yıllarının gözlerimizin önünden kayıp gittiğini ve çok şey kaçırdığını hissetti" dedi.

    EVLERİNİ İPOTEK ETTİRDİLER

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    Evlerini ipotek ettirerek kredi çeken ve bir tekne satın alan çift, iki çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a gitti. Colledge ailesi yolculuğuna Mikonos'ta başladı, Ege ve Oniki Adalar'ı geçerek sonunda İyonya Adaları'na yerleşti.

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    Yelkenli hayatının değişkenlik gösterdiğini ifade eden Laura, "Yelken hayatı çok değişken, bu yüzden iş/yaşam dengesini kurmak zor. Her türlü rutini sürdürmek zorlu bir iştir. Hava koşulları veya diğer koşullar plan değişikliği gerektirdiğinde 'bukalemun' gibi hareket edebilmeniz gerekir. Bu bir hayalin gerçekleşmesi gibi" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere Yunanistan tekne
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