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    4. Tedavisinin bir parçası olduğunu söyleyerek hastalarını cinsel ilişkiye zorlayan doktor açığa alındı! Savunması 'pes' dedirtti...

    Tedavisinin bir parçası olduğunu söyleyerek hastalarını cinsel ilişkiye zorlayan doktor açığa alındı! Savunması 'pes' dedirtti...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 09:50
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    İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde muayenehanesi bulunan Thomas Plimmer isimli bir pratisyen hekim tedavisinin bir parçası olduğunu söyleyerek hastalarını cinsel ilişkiye zorladığının ortaya çıkması üzerine açığa alındı. Doktor mahkemede birliktelik yaşadığı kadınları rızası olduğunu söylerken davranışlarının 'seks bağımlılığı' olarak değerlendirdiği bir hastalıktan kaynaklandığını dile getirdi.

    MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde muayenehanesi bulunan Cambridge eğitimli 40 yaşındaki Thomas Plimmer isimli doktor hastalarını tedavi ettiğini söyleyerek cinsel birlikteliğe zorladı. Bir düzineyi aşkın şikayetin gelmesi üzerine doktorun hakkında soruşturma başlatıldı.

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    Pratisyen Hekimler Mahkemesi'nde ifade veren Dr. Plimmer, tüm eylemlerinin rızaya dayalı olduğunu söyledi ve gerçekleşen her şeyin bağlamının seks bağımlılığı etrafında şekillendiğini savundu. Ayrıca 'tıbbi durumu' üzerinde çalıştığını ve hastalığın tekrarlama riskinin düşük olduğunu savundu.

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    Pratisyen Hekimler Mahkemesi heyeti, Dr. Plimmer'in davranışının uygunsuz olduğuna karar vererek uygunsuz olduğunu değerlendirdi. Açığa alınan doktor görevin uzaklaştırılırken ismi tıbbi kayıtlardan hekim olarak silindi.

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