Gelinin annesinin düğün kombini görenleri şaşkına çevirdi! Bir gören bir daha baktı... Sosyal medyadan yorumlar eksik olmadı

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün törenine ait görüntüler bir görene adeta bir daha baktırdı. İsimleri Jin ve Aky Niwa olarak açıklanan bir çiftin düğünde çekilen görüntülere gelinin annesinin kıyafet seçimi damga vurdu. Mavi bikini takımını anımsatan parçaların üzerine yine mavi tonlarında şeffaf bir elbise tercih eden annenin kıyafeti görenler duruma anlam veremedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gelinin annesinin kıyafetini bir düğün için uygunsuz buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Düğünde iç çamaşırı giymek çok uygunsuz. Resmen rol çalmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kıyafet düğüne uygun değil. Bu konuda konuların ne düşündüklerini merak ettim" yorumunu yaptı.







