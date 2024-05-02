Gelinin düğün dansı sosyal medyada viral oldu! Damat bile hareketlerinden utandı... "Bunu neden yaptın?"

Mandolin Carbo tarafından yüklenen gelinin dans performansına ait görüntüler kısa sürede 500 bini aşkın izlenmeye ulaştı. Beyaz gömlek ve şort giyen gelin bacağına taktığı jartiyeri dans performansının sonunda eşinden çıkartmasını istedi.

Görüntülerde gelinin bazı dans figürlerinin tekerlekli sandalyede bulunan damadı utandırdığı görülürken davetliler ise alkışlarla gelini destekledi.

O anlara sosyal medyadan binlerce beğeninin yanında yorum da geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar cesur olduğu için onu tebrik ediyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu neden yaptın?" yorumunu ekledi.