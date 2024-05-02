Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Gelinin düğün dansı sosyal medyada viral oldu! Damat bile hareketlerinden utandı... "Bunu neden yaptın?"

    Gelinin düğün dansı sosyal medyada viral oldu! Damat bile hareketlerinden utandı... "Bunu neden yaptın?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 07:50
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'tan paylaşılan bir düğünde çekilen görüntülere gelinin dansı damga vurdu. Bir gelin, düğününde eşine Beyonce'nin 'Crazy In Love' şarkısı eşliğinde dans performansını sergiledikten sonra interneti adeta ikiye böldü.

    Mandolin Carbo tarafından yüklenen gelinin dans performansına ait görüntüler kısa sürede 500 bini aşkın izlenmeye ulaştı. Beyaz gömlek ve şort giyen gelin bacağına taktığı jartiyeri dans performansının sonunda eşinden çıkartmasını istedi.

    2

    Görüntülerde gelinin bazı dans figürlerinin tekerlekli sandalyede bulunan damadı utandırdığı görülürken davetliler ise alkışlarla gelini destekledi.

    4

    O anlara sosyal medyadan binlerce beğeninin yanında yorum da geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar cesur olduğu için onu tebrik ediyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu neden yaptın?" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Pencerenin önünde mastürbasyon yaptı! Böyle yakalandı

    Pencerenin önünde mastürbasyon yaptı! Böyle yakalandı

     Kocasına yatak odası dansını paylaştı! Tepki çekti

    Kocasına yatak odası dansını paylaştı! Tepki çekti

     Toplu taşımada Dilber çıkışı! "Yetmedi mi?"

    Toplu taşımada Dilber çıkışı! "Yetmedi mi?"

     Eşinin soyadını aldı! ! Adı ve yeni soyadının baş harflerinin birleşimi utandırdı

    Eşinin soyadını aldı! ! Adı ve yeni soyadının baş harflerinin birleşimi utandırdı

     Düğüne 1 ay kala sevgilisinin kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi

    Düğüne 1 ay kala sevgilisinin kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yatak odası seslerinden bıktı! 'Uyuyamıyorum' diyen komşu intikam aldıYatak odası seslerinden bıktı! 'Uyuyamıyorum' diyen komşu intikam aldı
    TV yayın akışı: 2 Mayıs 2024 PerşembeTV yayın akışı: 2 Mayıs 2024 Perşembe
    Görüntüler gündem oldu! Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladıGörüntüler gündem oldu! Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok Dans gelin
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Sokak köpekleri için belediyelere yazı!

    Sokak köpekleri için belediyelere yazı!

    TL mevduat ve fonda kazanç hesabı değişti! Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi...

    TL mevduat ve fonda kazanç hesabı değişti! Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi...

    Görüntüler gündem oldu! Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı

    Görüntüler gündem oldu! Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı

    Gelinin dansı olay oldu! Damat utandı

    Gelinin dansı olay oldu! Damat utandı

    Oğlu kocasından büyük! "Yaşım beni durdurmuyor"

    Oğlu kocasından büyük! "Yaşım beni durdurmuyor"

    Aynı anda harekete başladılar! Bir anda yüzüne oturdu

    Aynı anda harekete başladılar! Bir anda yüzüne oturdu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.