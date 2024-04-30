Anneannesine yaptığı deprem şakasını saniye saniye kaydetti! O anlar sosyal medyadan tepki gecikmedi: "Kadın kalpten gidecekti"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde anneannesinin uyuduğu sırada ona deprem şakası yapmak isteyen bir çocuk o anları kameraya çekip sosyal medyadan paylaşınca gündeme geldi. 'Anneannemin deprem şakası diye aklını almam" notunu eklediği paylaşımında küçük çocuk önce bir yastıkla avizeyi salladı. Ardından ise anneannesinin yattığı koltuğun arkasına saklanarak koltuğu sallamaya başladı.

Deprem olduğunu zannederek büyük bir korkuyla uyanan yaşlı kadın can havliyle kaçarken torununun kahkaha sesleri yükseldi. O anlara sosyal medyadan binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadın kalpten gidecekti. Böyle şaka mı olur?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Depremin şakası bile olmaz" yorumunda bulundu.