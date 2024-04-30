Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Anneannesine yaptığı deprem şakasını saniye saniye kaydetti! O anlar sosyal medyadan tepki gecikmedi: "Kadın kalpten gidecekti"

    Anneannesine yaptığı deprem şakasını saniye saniye kaydetti! O anlar sosyal medyadan tepki gecikmedi: "Kadın kalpten gidecekti"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 14:20
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların tepkisini toplamayı başardı. Görüntülerde küçük bir çocuk anneannesinin uyuduğu sırada ona şaka yapmak istedi. Deprem olmuş gibi bir izlenim vermek isteyen çocuğun şakası sosyal medya kullanıcıları tarafından hoş karşılanmadı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde anneannesinin uyuduğu sırada ona deprem şakası yapmak isteyen bir çocuk o anları kameraya çekip sosyal medyadan paylaşınca gündeme geldi. 'Anneannemin deprem şakası diye aklını almam" notunu eklediği paylaşımında küçük çocuk önce bir yastıkla avizeyi salladı. Ardından ise anneannesinin yattığı koltuğun arkasına saklanarak koltuğu sallamaya başladı.

    2

    Deprem olduğunu zannederek büyük bir korkuyla uyanan yaşlı kadın can havliyle kaçarken torununun kahkaha sesleri yükseldi. O anlara sosyal medyadan binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadın kalpten gidecekti. Böyle şaka mı olur?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Depremin şakası bile olmaz" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    12 yaşındaki çocuğun başına talih kuşu kondu! Resmen hazine buldu

    12 yaşındaki çocuğun başına talih kuşu kondu! Resmen hazine buldu

     2024 yılı için iki tahmini tuttu! Kehanetleri merakla bekleniyor

    2024 yılı için iki tahmini tuttu! Kehanetleri merakla bekleniyor

     Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

    Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

     İşin aslı bambaşka çıktı

    İşin aslı bambaşka çıktı

     Yemek borusuna takılan şey şaşkına çevirdi

    Yemek borusuna takılan şey şaşkına çevirdi

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kocasını tasmayla gezdirdi! "Peki neden?"Kocasını tasmayla gezdirdi! "Peki neden?"
    Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"
    Gelinin annesi şeffaf kıyafet seçti! "Rol çalmış"Gelinin annesi şeffaf kıyafet seçti! "Rol çalmış"
    Anahtar Kelimeler:
    deprem sosyal medya şaka
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Türk vatandaşı turist, İsrail polisini bıçakladı! Açılan ateşle öldürüldü

    Türk vatandaşı turist, İsrail polisini bıçakladı! Açılan ateşle öldürüldü

    Menzil şeyhinin gösterişli şovu gündem oldu! Lüks araç, şemsiye tutan yardımcı...

    Menzil şeyhinin gösterişli şovu gündem oldu! Lüks araç, şemsiye tutan yardımcı...

    Kapıyı çıplak bir şekilde açmak isteyen müşteriye yemek teslimatı yapmadı

    Kapıyı çıplak bir şekilde açmak isteyen müşteriye yemek teslimatı yapmadı

    Arkasındaki araç yüzünden çıkamadı! Öfkeden deliye döndü

    Arkasındaki araç yüzünden çıkamadı! Öfkeden deliye döndü

    Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

    Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

    Gelinin annesi şeffaf kıyafet seçti! "Rol çalmış"

    Gelinin annesi şeffaf kıyafet seçti! "Rol çalmış"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada

    New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.