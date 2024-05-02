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    4. "Erkek donu ülkelerin ekonomik durumunu ele veriyor" dedi! 'Don endeksi' diye anlatınca sosyal medyanın ilgisini çekti

    "Erkek donu ülkelerin ekonomik durumunu ele veriyor" dedi! 'Don endeksi' diye anlatınca sosyal medyanın ilgisini çekti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 09:09
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    Sosyal medyada 'Hemen Anlat' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir hesap ekonomi literatürüne yerleşen erkeklerin iç çamaşırı alımı üzerinden yapılan teoriyi açıkladı. "Erkek donu ülkelerin ekonomik durumunu ele veriyor" ifadesinin kullanıldığı paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderide ekonomik durumun erkeklerin iç çamaşırı alımı üzerinden anlatıldığı teori dikkatleri çekti.

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    Ekonomi literatüründe yerini alan teori, "Erkek donu ülkelerin ekonomik durumunu ele veriyor. Nasıl mı? 'Erkek İç Çamaşırı Endeksi' olarak ekonomi literatürüne teoriye göre erkeklerin kendilerine yeni iç çamaşırı almaya başlaması ekonominin düzeldiğini gösteriyor. İlk kez Amerikan Merkez Bankası Başkanı Alan Grrenspan tarafından kullanılan bu endeks ekonomik durgunluk dönemlerinde toparlanmanın başlangıcını belirlemek için kullanılıyor" ifadeleriyle anlatıldı.

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    Ekonomik endeks olarak teorinin kullanıldığı dile getirilirken "Yöntemin temeli şuna dayanıyor; erkekler ekonomik gerileme dönemlerinde kendilerine yeni iç çamaşırı almayı erteliyor. Yeniden iç çamaşırı almaya başlamaları ise ekonominin düzeldiğini gösteren bir işaret oluyor. Dolayısıyla bu durum bir ekonomik endeks olarak kullanılıyor" denildi.

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