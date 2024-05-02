Yapay zeka fenomeni Milla Sofia gerçeği aratmadı! Ayırt etmekte zorlandılar... "Bu nasıl fizik?"

Yapay zeka tarafından oluşturulan bir karakter Milla Sofia takipçi sayısını her geçen gün arttıyor. Instagram hesabının hikaye bölümünde yapay zeka ürünü olduğunu belirtilen fenomen isim gerçeği aratmayan pozları sayesinde hayranlarının beğenisini topluyor.

Son olarak beyaz bir bluz ve kot etekle poz veren Sofia'nın kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Bel kıvrımını ön plana çıkartan poz hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl fizik?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten kusursuz" yorumunu yaptı.