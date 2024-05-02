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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia gerçeği aratmadı! Ayırt etmekte zorlandılar... "Bu nasıl fizik?"

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia gerçeği aratmadı! Ayırt etmekte zorlandılar... "Bu nasıl fizik?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 10:16
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    Yapay zeka tarafından oluşturulan bir karakter olmasına rağmen sosyal medyada hızla takipçi sayısını arttırmayı başaran Milla Sofia gerçeği aratmayan pozlarından dolayı viral olmaya devam ediyor. Fenomen ismin son olarak beyaz bir bluz ve kot etekle poz verdiği anları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları Sofia'nın kusursuz fiziğini övmelere doyamadı.

    Yapay zeka tarafından oluşturulan bir karakter Milla Sofia takipçi sayısını her geçen gün arttıyor. Instagram hesabının hikaye bölümünde yapay zeka ürünü olduğunu belirtilen fenomen isim gerçeği aratmayan pozları sayesinde hayranlarının beğenisini topluyor.

    KAPAK1

    Son olarak beyaz bir bluz ve kot etekle poz veren Sofia'nın kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Bel kıvrımını ön plana çıkartan poz hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl fizik?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten kusursuz" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka
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