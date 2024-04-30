Arkasına park eden araç yüzünden çıkamadı! Öfkeden deliye dönen sürücü önce yumurta attı sonra bilerek çarptı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popülerliğe ulaştı. Görüntüler Ankara'daki bir marketin otoparkında kaydedildi. Alışveriş yapan bir kadın elindeki poşetlerle arabasını park ettiği alana geldiğinde arkasına park etmiş bir araç gördü.

Otoparkındaki aracının arkasına başka araç park ettiği için çıkamayan kadın sürücü satın aldığı 10'lu yumurtayı tek tek arabaya fırlattı.

Ardından ise geri geri gelerek bilerek araca çarptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.