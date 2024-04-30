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    4. Arkasına park eden araç yüzünden çıkamadı! Öfkeden deliye dönen sürücü önce yumurta attı sonra bilerek çarptı

    Arkasına park eden araç yüzünden çıkamadı! Öfkeden deliye dönen sürücü önce yumurta attı sonra bilerek çarptı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 11:26
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    Ankara'da bir marketin otoparkında kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Arabasının arkasına park eden araç yüzünden çıkamayan kadın sürücü adeta öfkeden deliye döndü. Marketten satın aldığı yumurtaları park halinde araca fırlatan daha sonrasında ise kendi arabasına binerek geri geri gelerek araca bilerek çarptı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popülerliğe ulaştı. Görüntüler Ankara'daki bir marketin otoparkında kaydedildi. Alışveriş yapan bir kadın elindeki poşetlerle arabasını park ettiği alana geldiğinde arkasına park etmiş bir araç gördü.

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    Otoparkındaki aracının arkasına başka araç park ettiği için çıkamayan kadın sürücü satın aldığı 10'lu yumurtayı tek tek arabaya fırlattı.

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    Ardından ise geri geri gelerek bilerek araca çarptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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