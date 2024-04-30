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    4. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Kocasına tasma takarak gezdirdi... O anları bir gören bir daha baktı

    Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Kocasına tasma takarak gezdirdi... O anları bir gören bir daha baktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 15:03
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral olurken görüntülere kimse anlam veremedi. Görüntülerin kaydedildiği yere ilişkin bir bilgi paylaşılmazken bir kadının alışveriş yaptığı sırada diğer eliyle kocasının boynuna geçirdiği tasmayı tuttuğu görüldü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde bir kadın alışveriş yaptığı anlarda kaydedildi. Ancak kadını sosyal medyadan ilginç hale getiren durum ise kocası olduğu tahmin edilen bir adamı boynuna taktığı tasmayla gezdirmesiydi. O anlar mağazada bulunan bir başka kişinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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    Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten buna nasıl izin vermiş mi? Peki neden?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Adam kendine yakıştırmış ve halinden memnun" yorumunu yaptı.

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