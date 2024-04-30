Kapıyı çıplak bir şekilde açmak isteyen müşteriye yemek teslimatı yapmayan kurye parasından oldu! Sipariş notundaki ifadeler şaşkına çevirdi

Reddit'te isimsiz bir şekilde paylaşılan bir gönderide kendisinin ünlü bir fast food zincirinde yemek teslimat şoförü olarak çalıştığını dile getiren bir kişi karşılaştığı ilginç bir durumdan söz etti. Yemek sipariş notunda müşterinin, "Bilmeniz için söylüyorum, ben bir nüdistim ve kapıyı çıplak açacağım" ifadelerini kullanması üzerine kurye teslimatı iptal ettiğini söyledi.

Siparişi teslim etmediği için yönetim tarafından cezalandırıldığını ifade eden kurye "Ücretini benden kestiler ve puanımı düşürdüler" dedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Reddit'teki gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Asla kimseyi rızası olmadan çıplak vücuduma maruz bırakmazsınız. Bu çok yanlış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten fazla tepki verdiğini düşünen bir tek ben miyim?" yorumunda bulundu.







