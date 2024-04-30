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    4. Kapıyı çıplak bir şekilde açmak isteyen müşteriye yemek teslimatı yapmayan kurye parasından oldu! Sipariş notundaki ifadeler şaşkına çevirdi

    Kapıyı çıplak bir şekilde açmak isteyen müşteriye yemek teslimatı yapmayan kurye parasından oldu! Sipariş notundaki ifadeler şaşkına çevirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 13:27
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    ABD'deki paket servisinde kurye olarak çalışan bir adam başına gelen ilginç olayı Reddit'te paylaşınca kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Bir müşterinin sipariş notunda kapıyı çıplak bir şekilde açmak istediğini belirtmesi üzerine kurye siparişi iptal ettiğini söyledi. Patronlarının duruma tepki göstermesi üzerine kuryenin maaşından o yemeğin ücreti kesildi.

    Reddit'te isimsiz bir şekilde paylaşılan bir gönderide kendisinin ünlü bir fast food zincirinde yemek teslimat şoförü olarak çalıştığını dile getiren bir kişi karşılaştığı ilginç bir durumdan söz etti. Yemek sipariş notunda müşterinin, "Bilmeniz için söylüyorum, ben bir nüdistim ve kapıyı çıplak açacağım" ifadelerini kullanması üzerine kurye teslimatı iptal ettiğini söyledi.

    Siparişi teslim etmediği için yönetim tarafından cezalandırıldığını ifade eden kurye "Ücretini benden kestiler ve puanımı düşürdüler" dedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Reddit'teki gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Asla kimseyi rızası olmadan çıplak vücuduma maruz bırakmazsınız. Bu çok yanlış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten fazla tepki verdiğini düşünen bir tek ben miyim?" yorumunda bulundu.

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